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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Хартберг
Штурм - Хартберг: обзор матча 21 октября 2023
Штурм
21.10.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Хартберг
13'
С. Джатта
43'
А. Прасс
4'
К. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Хартберг
85'
Замена
A. Brückner
️️️️
Ю. Хайль
Замена
Х. Серрано
️️️️
А. Прасс
85'
Замена
М. Фусейни
️️️️
М. Саркария
85'
78'
Замена
Т. Кайнц
️️️️
М. Сангаре
Замена
С. Хирлендер
️️️️
Д. Лавале
78'
73'
Желтая карточка
М. Сангаре
72'
Желтая карточка
Д. Прокоп
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
С. Джатта
67'
65'
Замена
M. Fillafer
️️️️
Д. Фризер
Желтая карточка
О. Китеишвили
61'
46'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Авдияй
ГОЛ! 2:1!
А. Прасс
43'
16'
Желтая карточка
Ю. Хайль
ГОЛ! 1:1!
С. Джатта
Пас отдал
О. Китеишвили
13'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Ланг
Пас отдал
Д. Фризер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
27
Кристоф Ланг
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
17
Усман Диаките
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Штурм
91
Лука Марич
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
3-2-2-1-1
37
Шерпен
22
Аффенгрубер
4
Горенц-Станкович
4
Лавале
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
8
Китеишвили
11
Саркария
20
Джатта
3-2-3-2
1
2
Компош
15
16
Пфайфер
28
Хайль
18
Сангаре
28
Фризер
27
Ланг
10
Авдияй
17
Диаките
10
Прокоп
22
Прасс
42
Серрано
42
Серрано
22
Прасс
4
Лавале
25
Хирлендер
25
Хирлендер
4
Лавале
11
Саркария
16
Фусейни
16
Фусейни
11
Саркария
20
Джатта
17
Влодарчик
17
Влодарчик
20
Джатта
28
Хайль
3
3
28
Хайль
18
Сангаре
23
Кайнц
23
Кайнц
18
Сангаре
28
Фризер
11
11
28
Фризер
10
Авдияй
15
Провиденсе
15
Провиденсе
10
Авдияй
Остались в запасе
Штурм
Хартберг
91
Лука Марич
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Томи Хорват
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Томи Хорват
ЦП
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Штурм - Хартберг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
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