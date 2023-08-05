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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - ЛАСК
Штурм - ЛАСК: обзор матча 05 августа 2023
Штурм
05.08.2023, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 2 тур
2 : 0
Завершен
ЛАСК
27'
Т. Хорват
77'
Ш. Влодарчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - ЛАСК
Замена
М. Фусейни
️️️️
Ш. Влодарчик
90'
87'
Желтая карточка
Р. Жуль
81'
Замена
М. Любичич
️️️️
С. Хорват
Замена
Х. Серрано
️️️️
О. Китеишвили
81'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Влодарчик
Пас отдал
Д. Шнегг
77'
76'
Желтая карточка
И. Мустафа
75'
Замена
П. Михорль
️️️️
И. Любич
74'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
Т. Хорват
62'
58'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
58'
Замена
М. Усор
️️️️
Л. Пинтор
46'
Замена
И. Мустафа
️️️️
М. Коне
Желтая карточка
О. Китеишвили
45'
+1
38'
Желтая карточка
И. Любич
ГОЛ! 1:0!
Т. Хорват
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
11
Ленни Пинтор
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Штурм
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
42
Хави Серрано
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
34
Петер Михорль
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
29
Флориан Флеккер
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
3-2-3-1-1
37
Шерпен
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
25
Хирлендер
8
Китеишвили
14
Хорват
11
Бевинг
17
Влодарчик
3-1-1-1-4
26
Лаваль
4
Цирайс
16
Андраде
30
Стойкович
77
Любич
36
Реннер
30
Хорват
36
Гойгингер
32
Жуль
14
Коне
11
Пинтор
8
Китеишвили
42
Серрано
42
Серрано
8
Китеишвили
17
Влодарчик
16
Фусейни
16
Фусейни
17
Влодарчик
14
Хорват
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
14
Хорват
77
Любич
34
Михорль
34
Михорль
77
Любич
14
Коне
23
Мустафа
23
Мустафа
14
Коне
11
Пинтор
8
Усор
8
Усор
11
Пинтор
36
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Гойгингер
30
Хорват
27
Любичич
27
Любичич
30
Хорват
Остались в запасе
Штурм
ЛАСК
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Штурм - ЛАСК
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
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