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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Штурм
Рапид - Штурм: обзор матча 24 сентября 2023
Рапид
24.09.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
21'
Д. Шнегг (АГ)
25'
А. Прасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Штурм
90'
+6
Желтая карточка
С. Хирлендер
90'
+2
Замена
С. Хирлендер
️️️️
О. Китеишвили
Замена
П. Грайль
️️️️
М. Зайдль
90'
+1
Замена
А. Байич
️️️️
Н. Кюн
90'
+1
90'
Желтая карточка
О. Китеишвили
88'
Желтая карточка
Г. Вютрих
Желтая карточка
Н. Касанвирьо
86'
86'
Замена
М. Фусейни
️️️️
М. Саркария
Замена
Л. Гргич
️️️️
М. Освальд
82'
73'
Замена
В. Бевинг
️️️️
Т. Хорват
Желтая карточка
М. Хофманн
37'
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Прасс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Шнегг
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
28
Мориц Освальд
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
18
Маттиас Зайдль
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
22
Макс Джонстон
ЦФ
3-5-1-1
1
Хедл
21
Касанвирьо
28
Хофманн
14
Кверфельд
23
Ауэр
24
Саттльбергер
19
Кюн
18
Зайдль
28
Освальд
18
Груль
9
3-2-3-1-1
37
Шерпен
4
Лавале
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
23
Шнегг
14
Хорват
8
Китеишвили
22
Прасс
11
Саркария
17
Влодарчик
28
Освальд
8
Гргич
8
Гргич
28
Освальд
18
Зайдль
18
Грайль
18
Грайль
18
Зайдль
19
Кюн
12
Байич
12
Байич
19
Кюн
8
Китеишвили
25
Хирлендер
25
Хирлендер
8
Китеишвили
14
Хорват
11
Бевинг
11
Бевинг
14
Хорват
11
Саркария
16
Фусейни
16
Фусейни
11
Саркария
Остались в запасе
Рапид
Штурм
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
91
Лука Марич
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
22
Макс Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
22
Макс Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Рапид - Штурм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
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