Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Блау-Вайс - Штурм
Блау-Вайс - Штурм: обзор матча 03 декабря 2023
Блау-Вайс
03.12.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
19'
С. Зайдль
48'
Т. Хорват
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блау-Вайс - Штурм
Желтая карточка
Т. Кох
90'
+3
90'
+2
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
Т. Хорват
90'
+2
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
М. Саркария
90'
+1
Желтая карточка
Д. Лавале
81'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Прасс
81'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
Замена
Д. Митрович
️️️️
Ш. Хаудум
80'
Желтая карточка
F. Strauss
71'
Замена
А. Бридль
️️️️
M. Krainz
62'
Замена
К. Носс
️️️️
С. Зайдль
62'
59'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
В. Бевинг
56'
Красная карточка
Х. Серрано
Замена
С. Фейертаг
️️️️
Ронивалдо
56'
48'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хорват
Пас отдал
В. Бевинг
ГОЛ! 1:0!
С. Зайдль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
60
Симон Пиркль
ЛАЗ
2
Fabio Strauss
(К)
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ПАЗ
8
Тобиас Кох
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
19
Симон Зайдль
АП
10
Пол Менса
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
(К)
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
3
Данило Митрович
ЦЗ
10
Александер Бридль
ОП
22
Fabian Windhager
ЦП
14
Конор Носс
АП
19
Raphael Hofer
ЦФ
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
36
Амади Камара
ЦФ
1-3-2-1-3
1
Шмид
2
60
Пиркль
8
Кох
16
Геллес
27
Хаудум
27
19
Зайдль
9
Ронивалдо
15
10
Менса
3-2-3-2
37
Шерпен
22
Аффенгрубер
4
Лавале
6
Боркович
70
Газибегович
44
Данте
14
Хорват
42
Серрано
22
Прасс
11
Бевинг
11
Саркария
27
Хаудум
3
Митрович
3
Митрович
27
Хаудум
27
10
Бридль
10
Бридль
27
19
Зайдль
14
Носс
14
Носс
19
Зайдль
9
Ронивалдо
18
Фейертаг
18
Фейертаг
9
Ронивалдо
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
11
Саркария
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
11
Саркария
11
Бевинг
8
Китеишвили
8
Китеишвили
11
Бевинг
14
Хорват
17
Влодарчик
17
Влодарчик
14
Хорват
22
Прасс
36
Камара
36
Камара
22
Прасс
Остались в запасе
Блау-Вайс
Штурм
12
Andreas Lukse
ВР
22
Fabian Windhager
ЦП
19
Raphael Hofer
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
91
Лука Марич
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
22
Fabian Windhager
ЦП
19
Raphael Hofer
ЦФ
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Блау-Вайс - Штурм
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Josef Spurny, Austria
Стадион:
Stadion der Stadt Linz, Linz
Новости команд
Все
Блау-Вайс
Штурм
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
Австрийская футболистка погибла в 20 лет
27 марта
1
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+