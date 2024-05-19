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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия К
Штурм - Аустрия К: обзор матча 19 мая 2024
Штурм
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Аустрия К
69'
Г. Вютрих
90'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Аустрия К
ГОЛ! 2:0!
А. Камара
Пас отдал
А. Прасс
90'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
М. Бирет
87'
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
Т. Хорват
87'
82'
Замена
Я. Робач
️️️️
К. Цветко
Замена
А. Камара
️️️️
В. Бевинг
75'
72'
Замена
С. Штрауди
️️️️
К. Верницниг
72'
Замена
A. Maglica
️️️️
S. Soto
ГОЛ! 1:0!
Г. Вютрих
Пас отдал
Т. Хорват
69'
69'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
С. Карвейна
51'
Желтая карточка
Т. Марер
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
С. Джатта
37'
Желтая карточка
Д. Лавале
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
1
Витезслав Ярош
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
31
Торстен Марер
(К)
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
11
Sebastian Soto
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
36
Амади Камара
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
44
Симон Штрауди
ЦП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
99
Anton Maglica
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ярош
5
Вютрих
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
11
Бевинг
14
Бирет
20
Джатта
3-4-1-2
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
33
Шумахер
11
Бенателли
24
Цветко
24
Верницниг
17
Безушков
30
Карвейна
11
9
Арвейлер
20
Джатта
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
20
Джатта
14
Бирет
25
Хирлендер
25
Хирлендер
14
Бирет
14
Хорват
17
Влодарчик
17
Влодарчик
14
Хорват
11
Бевинг
36
Камара
36
Камара
11
Бевинг
24
Цветко
48
Робач
48
Робач
24
Цветко
30
Карвейна
7
Яриц
7
Яриц
30
Карвейна
24
Верницниг
44
Штрауди
44
Штрауди
24
Верницниг
11
99
99
11
Остались в запасе
Штурм
Аустрия К
91
Лука Марич
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Аустрия К
1
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
10
Офсайды
1
2
Количество передач
357
169
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
137
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
8
0
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Главный судья:
Harald Lechner, Austria
Стадион:
Меркур Арена
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