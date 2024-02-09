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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Штурм
Зальцбург - Штурм: обзор матча 09 февраля 2024
Зальцбург
09.02.2024, пятница, 22:30
Австрия. Бундеслига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
15'
П. Ратков
80'
О. Китеишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Штурм
90'
+1
Желтая карточка
Д. Шнегг
90'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
М. Саркария
Замена
Р. Шимич
️️️️
П. Ратков
90'
80'
ГОЛ! 1:1!
О. Китеишвили
76'
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
Д. Лавале
Замена
Л. Сучич
️️️️
М. Бидструп
74'
Замена
Д. Гиндо
️️️️
М. Кьергор
74'
Замена
Л. Гурна
️️️️
Ф. Данильюк
66'
Замена
А. Дагхим
️️️️
Фернандо
66'
66'
Замена
В. Бевинг
️️️️
М. Бирет
Желтая карточка
Фернандо
47'
46'
Замена
Д. Аффенгрубер
️️️️
Т. Хорват
Желтая карточка
М. Дьямбу
33'
ГОЛ! 1:0!
П. Ратков
Пас отдал
М. Кьергор
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
17
Андреас Ульмер
(К)
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Оскар Глух
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
11
Фернандо
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
Штурм
1
Витезслав Ярош
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
1
Тимо Хорн
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Шлагер
17
Ульмер
24
Данильюк
28
Соле
31
Павлович
6
Дьямбу
2
Бидструп
14
Кьергор
10
Глух
10
Ратков
11
Фернандо
3-2-3-1-1
1
Ярош
5
Вютрих
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
23
Шнегг
14
Хорват
8
Китеишвили
22
Прасс
11
Саркария
14
Бирет
14
Кьергор
27
Гиндо
27
Гиндо
14
Кьергор
24
Данильюк
29
Гурна
29
Гурна
24
Данильюк
2
Бидструп
24
Сучич
24
Сучич
2
Бидструп
11
Фернандо
14
Дагхим
14
Дагхим
11
Фернандо
10
Ратков
9
Шимич
9
Шимич
10
Ратков
14
Хорват
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
14
Хорват
11
Саркария
25
Хирлендер
25
Хирлендер
11
Саркария
14
Бирет
11
Бевинг
11
Бевинг
14
Бирет
4
Лавале
17
Влодарчик
17
Влодарчик
4
Лавале
Остались в запасе
Зальцбург
Штурм
1
Тимо Хорн
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
91
Лука Марич
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
36
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
36
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Зальцбург - Штурм
2
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
10
Офсайды
2
2
Количество передач
386
361
Сейвы
0
3
Точность передач %
71
66
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Harald Lechner, Austria
Стадион:
Ред Булл Арена
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