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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия К
Штурм - Аустрия К: обзор матча 12 августа 2023
Штурм
12.08.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Аустрия К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Аустрия К
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
83'
76'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
Й. Арвейлер
Замена
Д. Аффенгрубер
️️️️
Н. Гейрхофер
75'
68'
Замена
Н. Джорич
️️️️
С. Штрауди
Замена
В. Бевинг
️️️️
Б. Силва Тейшейра
67'
63'
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
Замена
С. Хирлендер
️️️️
А. Прасс
62'
47'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Р. Бенателли
Замена
А. Данте
️️️️
О. Китеишвили
47'
Замена
М. Фусейни
️️️️
Ш. Влодарчик
47'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Бенателли
Красная карточка
Д. Шнегг
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
14
Томи Хорват
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
44
Симон Штрауди
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Весел Демаку
ОП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
3-2-3-1-1
37
Шерпен
35
Гейрхофер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
8
Китеишвили
14
Хорват
70
Силва Тейшейра
17
Влодарчик
4-1-4-1
13
Менцель
8
Гезос
37
Виммер
31
Марер
33
Шумахер
81
Гемичибаши
18
Ирвинг
11
Бенателли
24
Цветко
44
Штрауди
9
Арвейлер
8
Китеишвили
44
Данте
44
Данте
8
Китеишвили
35
Гейрхофер
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
35
Гейрхофер
22
Прасс
25
Хирлендер
25
Хирлендер
22
Прасс
70
Силва Тейшейра
11
Бевинг
11
Бевинг
70
Силва Тейшейра
17
Влодарчик
16
Фусейни
16
Фусейни
17
Влодарчик
44
Штрауди
4
Джорич
4
Джорич
44
Штрауди
9
Арвейлер
7
Яриц
7
Яриц
9
Арвейлер
11
Бенателли
24
Верницниг
24
Верницниг
11
Бенателли
Остались в запасе
Штурм
Аустрия К
91
Лука Марич
ВР
6
Весел Демаку
ОП
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
6
Весел Демаку
ОП
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Аустрия К
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
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