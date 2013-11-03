Томас Манфредини - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Манфредини
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Манфредини
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|14
|0
|0
|6
|2
|Сассуоло
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2014
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|02.02.2014
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Верона (Верона)
|50'
|26.01.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|65'
|19.01.2014
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Торино (Турин)
|12.01.2014
|1' -90'
|Рома (Рим)
|4:0
|Дженоа (Генуя)
|06.01.2014
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.12.2013
|1' -43'
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|10' 43'
|23.11.2013
|1' -35'
|Милан (Милан)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|35'
|10.11.2013
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Верона (Верона)
|03.11.2013
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|0:2
|Дженоа (Генуя)
|30.10.2013
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Парма (Парма)
|42'
|27.10.2013
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|20.10.2013
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Кьево (Верона)
|06.10.2013
|1' -90'
|Катания (Катания)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|5'
|21.09.2013
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Ливорно (Ливорно)
|50'
|15.09.2013
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Дженоа (Генуя)
|19'
|01.09.2013
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:5
|Фиорентина (Флоренция)
|69'
|25.08.2013
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|87'