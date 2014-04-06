Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Томас Манфредини
Статистика
Томас Манфредини - статистика
Завершил карьеру
27 мая 1980 (46)
#17 | Защитник
180 см | 75 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
14
0
0
6
2
Сассуоло
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0 : 2
06.04.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
1 : 2
02.02.2014
Верона
1' - 90'
50'
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
3 : 1
26.01.2014
Сассуоло
1' - 90'
65'
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
0 : 2
19.01.2014
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4 : 0
12.01.2014
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
2 : 0
06.01.2014
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
2 : 1
08.12.2013
Дженоа
1' - 43'
10'
43'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 1
23.11.2013
Дженоа
1' - 35'
35'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 0
10.11.2013
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
0 : 2
03.11.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
1 : 0
30.10.2013
Парма
1' - 90'
42'
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
2 : 0
27.10.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 1
20.10.2013
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1 : 1
06.10.2013
Дженоа
1' - 90'
5'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
0 : 0
21.09.2013
Ливорно
1' - 90'
50'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
0 : 3
15.09.2013
Дженоа
1' - 90'
19'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 5
01.09.2013
Фиорентина
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
2 : 0
25.08.2013
Дженоа
1' - 90'
87'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+