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    Томас Манфредини - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Томас
    Фамилия Манфредини
    Команда Виченца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 мая 1980 (42 года)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 14 0 0 6 2
    Сассуоло 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.04.2014 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    02.02.2014 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Верона (Верона)
    50'
    26.01.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    65'
    19.01.2014 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Торино (Турин)
    12.01.2014 1' -90' Рома (Рим) 4:0 Дженоа (Генуя)
    06.01.2014 1' -90' Дженоа (Генуя) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
    08.12.2013 1' -43' Кальяри (Кальяри) 2:1 Дженоа (Генуя)
    10' 43'
    23.11.2013 1' -35' Милан (Милан) 1:1 Дженоа (Генуя)
    35'
    10.11.2013 1' -90' Дженоа (Генуя) 2:0 Верона (Верона)
    03.11.2013 1' -90' Лацио (Рим) 0:2 Дженоа (Генуя)
    30.10.2013 1' -90' Дженоа (Генуя) 1:0 Парма (Парма)
    42'
    27.10.2013 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Дженоа (Генуя)
    20.10.2013 1' -90' Дженоа (Генуя) 2:1 Кьево (Верона)
    06.10.2013 1' -90' Катания (Катания) 1:1 Дженоа (Генуя)
    5'
    21.09.2013 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:0 Ливорно (Ливорно)
    50'
    15.09.2013 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:3 Дженоа (Генуя)
    19'
    01.09.2013 1' -90' Дженоа (Генуя) 2:5 Фиорентина (Флоренция)
    69'
    25.08.2013 1' -90' Интер (Милан) 2:0 Дженоа (Генуя)
    87'
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