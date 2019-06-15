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Роман Широков
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Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
8 марта
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Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
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Роман Широков - статьи
Полузащитник
Имя
Роман
Отчество
Николаевич
Фамилия
Широков
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Дедовск
Гражданство
Воспитаник
СДЮШОР ЦСКА
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
6 июля 1981 (41 год)
Рост
187
Вес
83
Статистика
Новости
Статьи
Посты
15.06.2019 13:10
«Динамо» возвращается: в клубе наконец-то появились деньги и нормальные руководители
Теперь все должно быть хорошо.
9
05.03.2019 14:45
Уже полгода говорят о конфликте Широкова и Хохлова. Что там случилось?
У «Динамо» проблемы в руководстве.
16
13.12.2018 16:23
«Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»
Большое интервью о клубе, Глушакове, журналистике и инсайдах.
24
04.04.2017 13:30
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: атакующие центральные полузащитники
«Бомбардир» продолжает серию материалов, где выбирает лучших игроков в истории чемпионата России. Предлагаем проголосовать за атакующего центрального полузащитника.
19
23.02.2017 16:30
«Съели собаку, а прививки делали нестерильными шприцами». Как футболисты служили в армии
Тихонов ел собаку, Широков убирал территорию, а Кантона путешествовал с армейской сборной. В честь 23 февраля известные футболисты прошлого и настоящего вспоминают, как они служили в армии.
7
19.01.2017 20:30
«Спартак» больше не будет покупать. Широков не хочет возвращаться в футбол. Дайджест событий дня
«Лион» подтвердил трансфер Мемфиса Депая. Юрий Жирков не считает, что звездам должно быть зазорно ехать в Китай. «Спартак» ограничится четырьмя зимними покупками. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
29.12.2016 20:30
«Зенит» хочет купить Ракицкого. «Милан» готов заплатить Луису Адриано, чтобы он ушел в «Спартак». Дайджест событий дня
Карлос Тевес переехал в Китай и стал зарабатывать больше всех в мире. «Зенит» обратил свое внимание на Ярослава Ракицкого. Стал известен клуб, в котором возобновит карьеру Роман Широков. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
7
25.12.2016 22:00
«Спартак» хочет вернуть Эменике. «Зенит» ведет переговоры по Цаллагову. Дайджест событий дня
«Локомотив» договаривается с «Рубином» по трансферу Кверквелии. ЦСКА может купить Боли. Широкова хотят видеть в «Урале». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
13.12.2016 17:50
«Самсонов сказал, что я брал деньги с игроков? Он обиделся, ведь я назвал его слабым». Интервью Славолюба Муслина – о договорняках, деньгах и России
Из 17-ти клубов, в которых работал Славолюб Муслин, четыре были из России. Сербский тренер рассказал журналисту Сергею Беседину, как его выдавили из «Амкара», почему врет Олег Самсонов и ответил, сдавал ли «Краснодар» матч с «Крыльями».
5
24.10.2016 23:00
Ренату Саншеш – лучший молодой футболист Европы. Фанаты ЦСКА хотят встретиться со Слуцким. Дайджест событий дня
Мисс «Лучшие ягодицы 2015» будет популяризировать Забиваку. Ренату Саншеш выиграл премию Golden Boy. Роман Широков может вернуться в футбол. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
03.10.2016 20:52
Широков мог перейти в «Борнмут». Фанаты «Спартака» испортили питерские граффити. Дайджест событий дня
Александр Головин продлил контракт с ЦСКА. Роберто Ди Маттео уволен из «Астон Виллы». Широков мог завершить карьеру в Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13
01.10.2016 21:00
Панченко вызван в сборную России. Пранделли возглавил «Валенсию». Дайджест событий дня
Неймар будет судиться с правительством своей страны. Черчесов вызвал в сборную Панченко, Полоза и Щенникова. «Бавария» потеряла первые очки в чемпионате. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
28.09.2016 21:00
Карпин сменил имидж. Венгера ждут в сборной Англии. Дайджест событий дня
Коррупционный скандал в Англии набирает обороты. Широков стал советником министра. Молодежный состав «Ростов» пропустил шесть голов от «ПСВ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
23.09.2016 17:50
Катастрофа Премьер-лиги. Как выглядел самый ужасный розыгрыш Кубка России
На днях в борьбе за Кубок России РФПЛ лишилась «Спартака» и ЦСКА, но все это меркнет перед тем, что творилось в 2009 году. «Бомбардир» напоминает, как на стадии 1/16 финала умудрились вылететь сразу 12 команд российской Премьер-лиги.
8
20.09.2016 22:20
Футболисты «Луча-Энергии» объявили бойкот. Россия сыграет с Катаром на выезде. Дайджест событий дня
Гвардиола требует извинений от агента Туре. Икарди продлит контракт с «Интером». ЦСКА сыграет с «Енисеем» резервным составом. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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