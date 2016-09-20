Футболисты «Луча-Энергии» объявили бойкот. Россия сыграет с Катаром на выезде. Дайджест событий дня

Мутко: «Президент ФНЛ сообщил мне, что «Луч-Энергия» доживает последние дни»

Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что президент ФНЛ Игорь Евремов передал ему информацию, согласно которой владивостокский «Луч-Энергия» доживает последние дни. Отметим, что футболистам и персоналу клуба более трех месяцев не платят зарплату. Футболисты отказываются играть и тренироваться. «Мне Игорь Ефремов смс прислал, мол, «Луч» последние дни доживает. А что же будет, если я их еще и женский клуб заставлю сделать?», – сказал Мутко.

Гвардиола: «Жду извинений от агента Селюка»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что ждет извинений от агента полузащитника Яя Туре Дмитрия Селюка извинений. Российский представитель футболиста позволил себе ряд резких высказываний в адрес специалиста, в частности по поводу не попадания футболиста в заявку на матчи Лиги чемпионов. «Признаться, я жду извинений от агента Селюка, который представляет Туре. Решение исключить Яя из заявки на Лигу чемпионов далось мне не просто, но это вынужденная мера», – заявил Гвардиола.

Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

Широков займет должность советника министра спорта Подмосковья по развитию футбола

Бывший футболист «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков в ближайшее время может занять должность советника министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова по развитию футбола. «Мы договорились на советника по развитию футбола в области, и этот вопрос будет решен после того, как в РФС пройдут выборы. В любом случае мы уже начали работать по молодежным движениям, он сейчас думает над созданием своей собственной футбольной школы Романа Широкова», – заявил Терюшков.

ЦСКА отправился на кубковый матч против «Енисея» без ряда ключевых футболистов

Московский ЦСКА отправился в Красноярск на матч 1/16 финала Кубка России против «Енисея». Армейцы оставили в Москве сразу несколько важных игроков основы. Акинфеев, Игнашевич, Фернандес, Тошич, Еременко, Дзагоев, Головин и Траоре не сыграют в предстоящей встрече. Полностью армейскую заявку на игру можно посмотреть здесь.

Черышев включен в заявку «Вильярреала» на матч против «Реала»

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев отправился вместе с командой на матч 5-го тура Примеры против мадридского «Реала». Футболист восстановился после рецидива старой травмы, который случился с ним в мае и не позволил сыграть на Евро-2016. Матч между «Вильярреалом» и «Реалом» состоится 21 сентября. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

Сборная России проведет товарищеский матч против Катара на выезде

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Катара на выезде. Отметим, что Катар примет следующий после России чемпионат мира по футболу в 2022 году. «Уже есть точная дата проведения матча, скоро мы ее озвучим. Пройдет он, скорее всего, в Катаре. Для нас это будет выгодно и с организационной точки зрения, и с экономической, мы тоже должны из этого исходить», – заявил глава РФС.

Икарди договорился с «Интером» о новом контракте

Уже на следующей неделе «Интер» официально объявит о продлении контракта со своим капитаном Мауро Икарди. Как сообщает источник, стороны достигли предварительной договоренности. Согласно условиями нового соглашения, 23-летний аргентинец будет получать 5,5 миллиона евро за сезон, а минимальная сумма отступных составит 100 миллионов евро, причем перейти в другой итальянский клуб Икарди просто не сможет.

Слава зайцев. Как «Милан» и «Интер» перестали быть крутыми

Грозный может возглавить «Легию»

Экс-наставник «Говерлы» Вячеслав Грозный может возглавить польскую «Легию», которая рассталась с албанским специалистом Бесником Хаши. Кроме того, не подтвердились слухи о переговорах «Легии» с Олегом Кононовым и Виктором Гончаренко. Варшавский клуб не вел и не собирается вести переговоры с этими тренерами.