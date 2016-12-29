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  • «Зенит» хочет купить Ракицкого. «Милан» готов заплатить Луису Адриано, чтобы он ушел в «Спартак». Дайджест событий дня

«Зенит» хочет купить Ракицкого. «Милан» готов заплатить Луису Адриано, чтобы он ушел в «Спартак». Дайджест событий дня

Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира

«Шанхай Шеньхуа» официально объявил о подписании форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса, о чем гласит сообщение на сайте клуба. Ранее сообщалось, что за сезон аргентинец будет зарабатывать 40 миллионов евро. Если это действительно так, то Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Цветок Шанхая. Какой клуб сделал Тевеса самым богатым футболистом в мире

Следующим тренером «Барселоны» будет Эрнесто Вальверде

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде рассматривается как потенциальная замена рулевому «Барселоны» Луису Энрике. Контракт Энрике истекает ближайшим летом, сообщается, что специалист взял паузу на обдумывание своего будущего. Срок соглашения Вальверде также рассчитан до конца сезона.

«Динамо» выкупило контрольный пакет своих же акций за 1 рубль

ВТБ избавился от 74% акций футбольного клуба «Динамо». Банк продал контрольный пакет ценных бумаг ЦС «Динамо». Сумма сделки составила 1 рубль. В общий пакет договора входит и пункт, по которому ВТБ намерен в течение трех лет финансово поддерживать общество «Динамо».

Трансфера Ивелина Попова в «Трабзонспор» сорвался

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов так и не смог договориться о переходе в турецкий «Трабзонспор». Как сообщает Futbol Arena, переговоры о трансфере футболиста зашли в тупик. Напомним, что турки были готовы заплатить за Попова 3,5 миллиона евро. Скорее всего, это предложение не устроило московский клуб.

«Милан» готов доплатить Луису Адриано за переход в «Спартак»

«Милан» готов сделать все возможное для осуществления трансфера нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Оба клуба уже согласовали основные моменты сделки. На данный момент главным моментом преткновения в переговорах является личный контракт игрока.

Адриано требует зарплату в 5 миллионов евро без учета бонусов, что не устраивает «Спартак». Для решения этой проблемы «Милан» согласен выплатить бразильцу ту разницу, которую не готовы выложить в московской команде.

5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»

Широков может возобновить карьеру в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов не исключил перехода в команду бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Ранее агент экс-футболиста отметил, что его клиент хотел бы возобновить карьеру и к нему потенциально будет интерес со стороны нескольких клубов.

«Что касается темы с Романом Широковым, то здесь все зависит от него самого. Кто знает, может, у Романа началась другая жизнь? Все-таки он пропустил уже полгода, вернуться будет не так просто. Может, его еще где-то хотят видеть? В любом случае, мы вступили в переговоры и готовы пригласить его в «Урал», – заявил Иванов.

«Зениту» нужны Ракицкий и Гуэдес

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий потенциально может продолжить карьеру в России. К футболисту проявляет интерес «Зенит». Российский клуб готов приобрести 27-летнего игрока за 15 миллионов евро, однако «горняки» оценивают Ракицкого в 30 миллионов, утверждает турецкое издание Ajansspor. Ранее сообщалось, что футболиста хотел бы приобрести и «Бешикташ».

Кроме того, «Зенит» интересуется нападающим «Палмейраса» Роже Гуэдесом. Рыночная стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Гуэдеса пытался приобрести «Спартак». Однако предложение красно-белых в размере 8 миллионов евро было отвергнуто.

Самедов будет тренироваться в дублем «Локомотива», если не перейдет в «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов будет тренироваться с дублем московского клуба и не поедет с основным составом на заграничный сбор в Испанию, если во время зимнего трансферного окна не перейдет в «Спартак».

«Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем «Локомотива», первый сбор которого пройдет в Москве – занятия будут в манеже. Если он не перейдет в «Спартак», тогда отправится с дублем и на второй сбор», – заявил источник, близкий к ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожники не продадут игрока, если за него не будет заплачена прописанная в контракте сумма отступных в размере 5 миллионов евро.

Зона отчуждения. Как Самедов стал лишним в «Локомотиве»

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Спартак Зенит Милан Уфа Барселона Шанхай Шэньхуа Динамо Локомотив Самедов Александр Адриано Луис Тевес Карлос Широков Роман Ракицкий Ярослав Попов Ивелин Вальверде Эрнесто
Комментарии (7)
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alp
1483032230
1. если спартак возьмет луиса, это будет означать, что либо кто то в спаме отмывает бабульки или там сидят идиоты - сказал селюк 2. милан доплатит за адриано, если он уйдет в спартак никого не напрягает? ))
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hans6978T
1483035087
Да уж, слухи-домыслы)
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Kugal
1483044231
Всех с наступающим !
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giluxa1963
1483046643
милан готов даже доплатить чтобы избавиться от баласта
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арейская
1483054107
Чем же всё-таки он так провинился, Самедов-то, не самый плохой игрок сборной и в дубль?
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NEMETSRUS
1483085770
вот таких игроков покупает спам :-)
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