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Сослан Джанаев
Новости
Сослан Джанаев - новости
Завершил карьеру
12 марта 1987 (39), Владикавказ
#35 | Вратарь
188 см | 80 кг
Россия
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Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
24 апреля
8
Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна
2024.08.08 09:00
13
«Спартаку» предложили купить вратаря «Крыльев»
2024.06.27 11:06
9
В «Спартаке» высказались об интересе к Виллиану Жозе, Хименесу и Джанаеву
2024.06.26 20:42
2
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
2024.06.25 16:35
«Балтика» назвала двух игроков, которые пропустят суперфинал Кубка России
2024.06.01 20:03
2
Джанаев дебютировал за «Балтику» в матче со «Спартаком»
2023.11.25 21:59
1
Фото
«Балтика» объявила о переходе 36-летнего Джанаева
2023.08.29 19:28
1
36-летний Джанаев нашел новый клуб в РПЛ
2023.08.28 18:49
2
Фото
«Сочи» сообщил об уходе трех игроков
2023.06.09 16:32
7
Вратарь «Сочи» Адамов: «Я недоволен, что Джанаев играет чаще меня»
2023.04.03 21:21
1
Сафонов заболел ковидом и пропустит ближайшие матчи. В сборной ему уже нашли замену
2023.03.17 21:42
2
Пост
Перед «Челси» Жирков чуть не перешел в «Барселону», после АПЛ хотел в «Спартак» – пять историй о карьере Жиркова
2023.02.13 17:42
4
Видео
«Динамо» забило «Сочи» после неудачного финта вратаря Джанаева
2022.09.09 21:05
19
Джанаев назвал лучшего вратаря России
2022.07.23 15:30
2
Джанаев: «Скучно смотреть еврокубки без российских команд»
2022.07.23 11:45
3
Игрок «Зенита» Столбов рассказал, как Джанаев давил на него перед пенальти
2022.06.26 00:39
7
Джанаев пропустит матчи сборной России из-за травмы
2021.11.01 19:33
2
Карпин убрал Кузяева, Агаларова, Тюкавина и еще девять игроков из расширенного состава сборной
2021.11.01 14:12
30
«Сочи» выставил на матч с «Ростовом» Джанаева, Терехова, Нобоа; Баштуш, Хашимото, Гигович сыграют у ростовчан
2021.10.16 18:11
4
Кафанов: «Хотел включить в расширенный список еще и Беленова с Джанаевым, но не было возможности вызвать семь вратарей»
2021.09.20 17:32
8
Фото
«Сочи» продлил контракт с шестью игроками
2021.06.29 17:55
1
«Сочи» хочет продлить контракт с 34-летним Джанаевым
2021.05.09 18:43
1
Джанаев может сыграть с «Краснодаром». Сообщалось, что он пропустит Евро-2020
2021.04.26 12:39
В «Сочи» опровергли информацию о серьезной травме Джанаева
2021.04.05 20:27
«СЭ»: Джанаев пропустит остаток сезона и, вероятно, Евро-2020
2021.04.05 19:26
13
Лунев и Мухин вызваны в сборную России. Они заменят Джанаева и Зобнина
2021.03.19 16:52
27
Алеесами, Альмквист, Гигович – в основе «Ростова» на матч с «Сочи»; Джанаев, Мевля, Нобоа сыграют против бывшей команды
2021.03.06 18:05
1
В «Сочи» назвали вбросом интерес «Зенита» к Джанаеву
2021.03.01 16:55
«Чемпионат»: «Зенит» может подписать Джанаева, если не продлит контракт с Луневым
2021.03.01 14:48
11
1
2
3
4
5
Главные новости
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
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Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
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Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
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Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
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В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
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Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
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Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
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Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
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Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
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