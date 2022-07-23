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    Джанаев: «Скучно смотреть еврокубки без российских команд»

    Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.

    – Ты был в расширенном списке сборной России до того, как команду исключили из всех турниров. Обидно, что можешь уже и не сыграть за национальную команду?

    – «Обидно» не совсем правильное слово. Скажу так: безусловно, это не очень хорошо для всего российского футбола. Это же касается и еврокубков.

    Очень скучно смотреть на эти выступления, когда не участвуют наши команды. Через такие матчи игроки и молодые растут, и соперничество высочайшего уровня позволяет развиваться.

    • Сборную России не допустили к стыкам в отборе ЧМ-2022.
    • Также команда не примет участие в Лиге наций.
    • Отстранение клубов РПЛ от еврокубков действует до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Матч ТВ»

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