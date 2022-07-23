Джанаев: «Скучно смотреть еврокубки без российских команд»

ну да, ненадком поржать
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.
– Ты был в расширенном списке сборной России до того, как команду исключили из всех турниров. Обидно, что можешь уже и не сыграть за национальную команду?
– «Обидно» не совсем правильное слово. Скажу так: безусловно, это не очень хорошо для всего российского футбола. Это же касается и еврокубков.
Очень скучно смотреть на эти выступления, когда не участвуют наши команды. Через такие матчи игроки и молодые растут, и соперничество высочайшего уровня позволяет развиваться.
- Сборную России не допустили к стыкам в отборе ЧМ-2022.
- Также команда не примет участие в Лиге наций.
- Отстранение клубов РПЛ от еврокубков действует до конца сезона-2022/23.