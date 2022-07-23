Джанаев: «Скучно смотреть еврокубки без российских команд»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.

– Ты был в расширенном списке сборной России до того, как команду исключили из всех турниров. Обидно, что можешь уже и не сыграть за национальную команду?

– «Обидно» не совсем правильное слово. Скажу так: безусловно, это не очень хорошо для всего российского футбола. Это же касается и еврокубков.

Очень скучно смотреть на эти выступления, когда не участвуют наши команды. Через такие матчи игроки и молодые растут, и соперничество высочайшего уровня позволяет развиваться.