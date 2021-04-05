В «Сочи» опровергли информацию о серьезной травме Джанаева

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на новость, что вратарь Сослан Джанаев из-за травмы пропустит остаток сезона и, вероятно, Евро-2020.

«Не знаю, откуда появилась информация о том, что Джанаев выбыл до конца сезона. Сейчас Сослан тренируется, просто с определенными ограничениями. Надеюсь, скоро восстановится.

Никакой серьезной травмы у него нет, чтобы можно было говорить, что он не сыграет до конца сезона», – сказал Рубашко.