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    В «Сочи» опровергли информацию о серьезной травме Джанаева

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на новость, что вратарь Сослан Джанаев из-за травмы пропустит остаток сезона и, вероятно, Евро-2020.

    «Не знаю, откуда появилась информация о том, что Джанаев выбыл до конца сезона. Сейчас Сослан тренируется, просто с определенными ограничениями. Надеюсь, скоро восстановится.

    Никакой серьезной травмы у него нет, чтобы можно было говорить, что он не сыграет до конца сезона», – сказал Рубашко.

    • В текущем сезоне Джанаев провел за «Сочи» 22 игры и пропустил 23 гола.
    • По итогам 23 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: Sport24

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