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Сослан Джанаев
Статистика
Сослан Джанаев - статистика
Завершил карьеру
12 марта 1987 (39), Владикавказ
#35 | Вратарь
188 см | 80 кг
Россия
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И
Г
П
Ж
К
Сочи
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Сочи
3 : 0
06.02.2023
Ростов
1' - 90'
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