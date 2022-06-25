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Игрок «Зенита» Столбов рассказал, как Джанаев давил на него перед пенальти

Полузащитник «Зенита» Кирилл Столбов рассказал о давлении во время серии пенальти в матче второго тура Кубка PARI Премьер против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).

«После основного времени мы подходим все вместе, меня спрашивают готов ли я бить пенальти, и я сказал, что готов. Сегодня произошло точно так же. Джанаев пытался поддавить, сказал, что знает, в какой угол бью — что-то в этом духе. Стандартные вещи, которые говорит вратарь игрокам соперника перед пенальти», – сказал Столбов.

  • 18-летний Столбов стоит 75 тысяч евро.
  • Столбов – уроженец Санкт-Петербурга.
  • На его счету 1 матч в РПЛ.

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16166

    житель СПб 30 минут назад

    Я на это обратил внимание во время игры. Очень некрасиво. Подленько повел себя Джанаев.

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