Игрок «Зенита» Столбов рассказал, как Джанаев давил на него перед пенальти

Полузащитник «Зенита» Кирилл Столбов рассказал о давлении во время серии пенальти в матче второго тура Кубка PARI Премьер против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).

«После основного времени мы подходим все вместе, меня спрашивают готов ли я бить пенальти, и я сказал, что готов. Сегодня произошло точно так же. Джанаев пытался поддавить, сказал, что знает, в какой угол бью — что-то в этом духе. Стандартные вещи, которые говорит вратарь игрокам соперника перед пенальти», – сказал Столбов.

18-летний Столбов стоит 75 тысяч евро.

Столбов – уроженец Санкт-Петербурга.

На его счету 1 матч в РПЛ.

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