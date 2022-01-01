ЦСКА и «Сочи» объявили составы на матч Кубка PARI Премьер

Опять конюшня выхватит трешку минимум
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на заключительную игру Кубка PARI Премьер.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Ангбан, Нобоа, Заика, Юсупов, Ушатов, Сарвели.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов.
- Матч начнется в 20:00 мск.
- Победителем турнира досрочно стал «Зенит».
- «Сочи» идет на 3-м месте, ЦСКА – на 4-м.
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