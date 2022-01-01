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ЦСКА и «Сочи» объявили составы на матч Кубка PARI Премьер

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на заключительную игру Кубка PARI Премьер.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Ангбан, Нобоа, Заика, Юсупов, Ушатов, Сарвели.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов.

  • Матч начнется в 20:00 мск.
  • Победителем турнира досрочно стал «Зенит».
  • «Сочи» идет на 3-м месте, ЦСКА – на 4-м.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +81

    Болотоход 38 минут назад

    Опять конюшня выхватит трешку минимум

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