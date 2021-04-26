Джанаев может сыграть с «Краснодаром». Сообщалось, что он пропустит Евро-2020

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда вернется на поле вратарь команды Сослан Джанаев.

«Джанаев чувствует себя намного лучше. Скоро будем лицезреть его на поле. До конца чемпионат точно сыграет.

Велика вероятность, что уже в следующем матче Сослан выйдет на поле», – сказал Рубашко.