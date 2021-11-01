Джанаев пропустит матчи сборной России из-за травмы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил отсутствие голкипера «Сочи» Сослана Джанаева в итоговой заявке команды на ноябрьские игры.

«В финальном списке осталось четыре вратаря – Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе.

А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые и будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла», – сказал Кафанов.