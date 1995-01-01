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    Джанаев пропустит матчи сборной России из-за травмы

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил отсутствие голкипера «Сочи» Сослана Джанаева в итоговой заявке команды на ноябрьские игры.

    «В финальном списке осталось четыре вратаря – Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе.

    А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые и будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла», – сказал Кафанов.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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