Джанаев пропустит матчи сборной России из-за травмы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил отсутствие голкипера «Сочи» Сослана Джанаева в итоговой заявке команды на ноябрьские игры.
«В финальном списке осталось четыре вратаря – Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе.
А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые и будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла», – сказал Кафанов.
- В окончательный список сборной попали Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт») и Илья Лантратов («Химки»).
- 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
- Команда лидирует в группе Н с 19 очками. У хорватов 17 баллов.
Источник: Официальный сайт РФС