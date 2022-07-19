Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    A. Amati - статистика

    Имя A. Amati
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ла Фиорита 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2022 1' -90' Балкани (Сува Река) 6:0 Ла Фиорита (Монтеджардино)
    19'
    19.07.2022 1' -90' Ла Фиорита (Монтеджардино) 0:4 Балкани (Сува Река)
    • Читайте нас: 
    11