Дмитрий Литвин - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Литвин
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Литвин
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|14
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2021
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|21.11.2021
|90' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.11.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.10.2021
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.10.2021
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.10.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|09.10.2021
|64' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|29.09.2021
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|25.09.2021
|46' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Велес (Москва)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.09.2021
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|73'
|29.08.2021
|1' -48'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Кубань (Краснодар)
|42' 48'
|21.08.2021
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:3
|Енисей (Красноярск)
|14.08.2021
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|63'
|08.08.2021
|1' -89'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|31.07.2021
|1' -89'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|24.07.2021
|1' -89'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|52'
|17.07.2021
|1' -94'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|10.07.2021
|1' -89'
|Акрон (Тольятти)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|83'