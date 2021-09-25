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    Дмитрий Литвин - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Литвин
    Команда КИ Клаксвик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 14 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2021 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    21.11.2021 90' -90' Торпедо (Москва) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.11.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.10.2021 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.10.2021 1' -90' Томь (Томск) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    13.10.2021 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    09.10.2021 64' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:2 Балтика (Калининград)
    03.10.2021 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    29.09.2021 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    25.09.2021 46' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Велес (Москва)
    19.09.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.09.2021 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    73'
    29.08.2021 1' -48' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Кубань (Краснодар)
    42' 48'
    21.08.2021 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 4:3 Енисей (Красноярск)
    14.08.2021 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Торпедо (Москва)
    63'
    08.08.2021 1' -89' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    31.07.2021 1' -89' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    24.07.2021 1' -89' Ротор (Волгоград) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    52'
    17.07.2021 1' -94' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    10.07.2021 1' -89' Акрон (Тольятти) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    83'
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