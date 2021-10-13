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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - СКА-Хабаровск
Факел - СКА-Хабаровск: обзор матча 13 октября 2021
Факел
13.10.2021, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
8'
Г. Гонгадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - СКА-Хабаровск
85'
Замена
А. Носов
️️️️
М. Тихонов
Замена
Д. Шепилов
️️️️
А. Никитин
85'
Замена
А. Разборов
️️️️
А. Кулишев
80'
Замена
В. Мастерной
️️️️
В. Черов
80'
71'
Желтая карточка
Р. Мануйлов
Желтая карточка
А. Мендель
70'
70'
Замена
А. Смирнов
️️️️
В. Никифоров
61'
Желтая карточка
Д. Фомин
Желтая карточка
К. Суслов
59'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
59'
Желтая карточка
Р. Акбашев
56'
52'
Замена
К. Алиев
️️️️
В. Брагин
51'
Замена
Д. Караев
️️️️
В. Кольцов
48'
Желтая карточка
В. Брагин
Замена
М. Максимов
️️️️
О. Дмитриев
46'
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гонгадзе
2'
Желтая карточка
И. Квеквескири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Виталий Кольцов
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Факел
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Дмитрий Хомич
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-1-1-3-1
71
Свинов
4
Дашаев
39
Пейчинович
91
Суслов
2
Черов
8
Мендель
99
Акбашев
7
Никитин
34
Дмитриев
32
Кулишев
14
Аппаев
3-4-1-2
41
Самок
17
Фомин
3
Литвин
25
Эмерсон
27
Мануйлов
33
Квеквескири
8
Кольцов
10
Никифоров
44
Тихонов
11
Брагин
10
Гонгадзе
2
Черов
71
Мастерной
71
Мастерной
2
Черов
7
Никитин
6
Шепилов
6
Шепилов
7
Никитин
34
Дмитриев
21
Максимов
21
Максимов
34
Дмитриев
32
Кулишев
7
Разборов
7
Разборов
32
Кулишев
10
Никифоров
96
Смирнов
96
Смирнов
10
Никифоров
8
Кольцов
10
Караев
10
Караев
8
Кольцов
11
Брагин
10
Алиев
10
Алиев
11
Брагин
44
Тихонов
11
Носов
11
Носов
44
Тихонов
Остались в запасе
Факел
СКА-Хабаровск
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
1
Дмитрий Хомич
ВР
8
Мутаалим Магомедов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
8
Мутаалим Магомедов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Факел - СКА-Хабаровск
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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