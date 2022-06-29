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Чезена
Эмиль Бохинен
Новости
€ 1 млн
Эмиль Бохинен - новости
Чезена
12 марта 1999 (27)
#32 | Полузащитник
189 см
Норвегия
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Новости
Трансферы
Официально: ЦСКА продал Бохинена «Салернитане»
2022.06.29 10:09
1
«Салернитана» выкупила Бохинена у ЦСКА, Чалов возвращается в клуб
2022.05.23 20:52
Березуцкий – об уходе Чалова, Бохинена и Кучаева: «Если никто не уйдет, мы никого не возьмем»
2022.02.04 09:35
2
ЦСКА отдал Бохинена в аренду «Салернитане» с правом выкупа
2022.01.31 13:12
3
«Салернитана» арендует Бохинена у ЦСКА за 350 тысяч. Опция выкупа – 3,5 миллиона (Metaratings)
2022.01.28 09:25
3
Аутсайдер Серии А «Салернитана» договорилась об аренде Бохинена
2022.01.26 21:25
Бохинен может перейти из ЦСКА в «Салернитану»
2022.01.21 16:46
4
Боков, Фукс, Бохинен – в основе ЦСКА на матч с «Уфой»; Ботака-Иобома, Алиев, Урунов сыграют у гостей
2021.11.14 12:54
Отец Бохинена: «Эмиль не думает об уходе из ЦСКА»
2021.09.28 17:43
Отец Бохинена: «Эмиль чувствует себя в ЦСКА одиноко. Ему непросто»
2021.09.25 00:32
15
Бохинен – о частой смене тренеров в ЦСКА: «Один исчезает, появляется другой. Психологически было тяжело»
2021.08.20 11:18
2
Бохинен: «Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в ЛЧ. Остаться без еврокубков – не то, на что я надеялся»
2021.08.20 09:35
5
У Карпова и Фернандеса мышечные травмы бедра
2021.04.19 20:51
Сычев, Денисов, Алиев – в основе «Тамбова» на игру с ЦСКА; Олич на дебютный матч выставил Дивеева, Марадишвили, Бохинена
2021.04.04 15:20
10
Фото
Бохинен: «Рад дебютировать за ЦСКА, но расстроен из-за результата. Наши болельщики заслуживают большего»
2021.03.19 11:20
1
Бохинен: «С удовольствием бы пошел на фанатскую трибуну ЦСКА»
2021.03.03 19:54
Бохинен: «Встретить Акинфеева – мечта любого мальчишки. Он генерал»
2021.03.03 15:59
Бохинен: «Интерес из АПЛ был реальным, но я выбрал ЦСКА и очень этому рад»
2021.03.03 13:32
1
Бохинен – о РПЛ: «Очень сильная лига. Возможно, одна из лучших в мире»
2021.02.16 19:38
23
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