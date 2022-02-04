Березуцкий – об уходе Чалова, Бохинена и Кучаева: «Если никто не уйдет, мы никого не возьмем»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал уход в аренду полузащитников Константина Кучаева и Эмиля Бохинена, а также нападающего Фeдора Чалова.

– Как прокомментируете уход в аренду Кучаева, Бохинена, Чалова?

– Конечно, в идеале для тренера чем больше хороших игроков, тем лучше. Но, к сожалению, в России если никто не уйдет, мы никого не возьмем. Сменяемость в командах должна быть, это неизбежный фактор.

Кто-то нам не подходит (но данной тройки это не касается даже близко), кто-то хочет больше играть. Это совершенно нормальный процесс.