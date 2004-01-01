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    Березуцкий – об уходе Чалова, Бохинена и Кучаева: «Если никто не уйдет, мы никого не возьмем»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал уход в аренду полузащитников Константина Кучаева и Эмиля Бохинена, а также нападающего Фeдора Чалова.

    – Как прокомментируете уход в аренду Кучаева, Бохинена, Чалова?

    – Конечно, в идеале для тренера чем больше хороших игроков, тем лучше. Но, к сожалению, в России если никто не уйдет, мы никого не возьмем. Сменяемость в командах должна быть, это неизбежный фактор.

    Кто-то нам не подходит (но данной тройки это не касается даже близко), кто-то хочет больше играть. Это совершенно нормальный процесс.

    • Березуцкий возглавил ЦСКА летом 2021 года.
    • Команда занимает 4 место в РПЛ.

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    Источник: сайт ЦСКА

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