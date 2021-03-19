Бохинен: «Рад дебютировать за ЦСКА, но расстроен из-за результата. Наши болельщики заслуживают большего»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился эмоциями от дебюта за московский клуб в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

«Рад дебютировать, но расстроен из-за результата. Наши болельщики заслуживают большего. После паузы станем лучше», – написал Бохинен в инстаграме.

Бохинен вышел на замену на 67-й минуте.

Норвежец перешел в ЦСКА из «Стабека» за 1,5 миллиона евро.

Стороны заключили контракт до лета 2025 года.