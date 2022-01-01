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Официально: ЦСКА продал Бохинена «Салернитане»

Как и ожидалось, полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен выкуплен итальянской «Салернитаной», где был в аренде.

«Опция автоматического выкупа трансфера в случае, если итальянская команда сохранит прописку в Серии А, была прописана в арендном соглашении норвежского полузащитника», – пояснили москвичи.

  • Бохинен в составе «Салернитаны» сделал 1 ассист в 11 матчах.
  • За ЦСКА норвежец провел 14 матчей, забил 2 гола.
  • ЦСКА купил Бохинена в прошлом году за 1,5 миллиона евро у «Стабека».

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2672

    Радио1000шумеров 1 час назад

    Транзитом через Москву из снежной Норвегии в солнечную Италию.

    0
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    Рейтинг: +10777

    Алексей З 1 час назад

    Стоит похвалить армейский менеджмент.
    Сработала опция, сейчас уходят бесплатно.

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