Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Tim Boss - статистика

Эльверсберг
#28 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
0 : 0
20.09.2026
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Эльверсберг
1 : 2
13.09.2026
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия М
3 : 4
05.09.2026
Эльверсберг
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльверсберг
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Эльверсберг
0 : 3
19.05.2024
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
3 : 0
11.05.2024
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Эльверсберг
4 : 2
05.05.2024
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Падерборн
3 : 1
27.04.2024
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Эльверсберг
1 : 1
19.04.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Санкт-Паули
3 : 4
14.04.2024
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Эльверсберг
0 : 0
06.04.2024
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
5 : 0
30.03.2024
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Эльверсберг
0 : 2
16.03.2024
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Гройтер Фюрт
1 : 4
10.03.2024
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Эльверсберг
0 : 3
03.03.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Гамбург
1 : 0
25.02.2024
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Эльверсберг
3 : 1
18.02.2024
Оснабрюк
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
1 : 1
10.02.2024
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Эльверсберг
2 : 1
04.02.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганза
2 : 1
27.01.2024
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Карлсруэ
3 : 2
17.12.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Эльверсберг
0 : 1
10.12.2023
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Герта
5 : 1
03.12.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Эльверсберг
4 : 1
25.11.2023
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
1 : 2
10.11.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Эльверсберг
0 : 2
03.11.2023
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
1 : 2
29.10.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
3 : 0
20.10.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
1 : 1
08.10.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
1 : 1
01.10.2023
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Веен
0 : 2
23.09.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
2 : 1
16.09.2023
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Оснабрюк
0 : 1
03.09.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
0 : 5
26.08.2023
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
18.08.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Эльверсберг
1 : 2
05.08.2023
Ганза
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 2
29.07.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Главные новости
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
1
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
1
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+