|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|76' -90'
|Волос (Волос)
|5:0
|ОФИ (Ираклион)
|07.05.2022
|83' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Волос (Волос)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|2:2
|Волос (Волос)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|13.02.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Волос (Волос)
|02.02.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|Ионикос (Никея)
|30.01.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:2
|Волос (Волос)
|19.01.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Волос (Волос)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|3:1
|Панатинаикос (Афины)
|15.12.2021
|90' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|11.12.2021
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|3:2
|Волос (Волос)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|Волос (Волос)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:2
|Арис (Салоники)
|01.11.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Волос (Волос)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|5:1
|Волос (Волос)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|1:3
|Волос (Волос)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС Ламия (Ламия)