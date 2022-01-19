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    Pavlos Logaras - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Pavlos Logaras
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 76' -90' Волос (Волос) 5:0 ОФИ (Ираклион)
    07.05.2022 83' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Волос (Волос)
    30.04.2022 Был в запасе Волос (Волос) 1:1 Атромитос (Перистери)
    02.04.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 2:2 Волос (Волос)
    06.03.2022 Был в запасе Волос (Волос) 0:0 ПАС (Яннина)
    20.02.2022 Был в запасе Волос (Волос) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    13.02.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:1 Волос (Волос)
    02.02.2022 Был в запасе Волос (Волос) 1:1 Ионикос (Никея)
    30.01.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 1:2 Волос (Волос)
    19.01.2022 Был в запасе Волос (Волос) 1:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    15.01.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:0 Волос (Волос)
    09.01.2022 Был в запасе Волос (Волос) 3:1 Панатинаикос (Афины)
    15.12.2021 90' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    11.12.2021 Был в запасе ПАС (Яннина) 3:2 Волос (Волос)
    04.12.2021 Был в запасе Волос (Волос) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    28.11.2021 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 2:1 Волос (Волос)
    20.11.2021 Был в запасе Волос (Волос) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    07.11.2021 Был в запасе Волос (Волос) 1:2 Арис (Салоники)
    01.11.2021 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 Волос (Волос)
    26.09.2021 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 5:1 Волос (Волос)
    19.09.2021 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 1:3 Волос (Волос)
    12.09.2021 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 ПАС Ламия (Ламия)
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