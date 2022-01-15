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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Волос
Астерас - Волос: обзор матча 15 января 2022
Астерас
15.01.2022, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Волос
41'
К. Сони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Волос
89'
Замена
A. Tereziou
️️️️
L. GÃ¼len
Замена
️️️️
К. Сони
88'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
П. Атьенца
87'
Замена
Х. Регис
️️️️
Сито
82'
66'
Замена
К. Росеро
️️️️
А. Регаттен
Замена
Л. Тилика
️️️️
А. Риера
65'
55'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
ГОЛ! 1:0!
К. Сони
Пас отдал
А. Риера
41'
15'
Желтая карточка
F. Romero
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
10
Кевин Сони
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
40
Сито
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Волос
12
Матиц Котник
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Астерас
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
7
Лео Тилика
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
Волос
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
2-1-5
1
Пападопулос
2
Кармона
22
8
Мунафо
23
Риера
18
Атьенца
24
Альварес
8
40
Сито
4-2-4
12
Котник
4
26
Феррари
6
Цоканис
17
Алхо
14
Баррьентос
11
2
22
Фернандес
9
ван Верт
17
Регаттен
23
Риера
7
Тилика
7
Тилика
23
Риера
40
Сито
20
Регис
20
Регис
40
Сито
18
Атьенца
17
Иглесиас
17
Иглесиас
18
Атьенца
17
Регаттен
7
Росеро
7
Росеро
17
Регаттен
2
17
17
2
Остались в запасе
Астерас
Волос
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Остались в запасе
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Астерас - Волос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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