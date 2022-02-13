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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Волос
ОФИ - Волос: обзор матча 13 февраля 2022
ОФИ
13.02.2022, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Волос
19'
П. Вурос
33'
Д. Тораль
51'
П. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Волос
90'
+3
Желтая карточка
Т. ван Верт
90'
+1
Желтая карточка
Б. Клейман
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
Х. Анхель Нейра
90'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Л. Лабру
89'
89'
Замена
К. Росеро
️️️️
F. Romero
Пенальти не реализован!
Л. Лабру
86'
Замена
П. Стайкос
️️️️
Д. Де Гузман
75'
Желтая карточка
Л. Феллипе
74'
72'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
L. GÃ¼len
71'
Вторая желтая
Ж. Баррьентос
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Д. Тораль
68'
Замена
Л. Фелипе Гальегос
️️️️
Ф. Дурмишай
68'
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
66'
61'
Замена
J. Correa
️️️️
А. Регаттен
55'
Желтая карточка
П. Фернандес
51'
ГОЛ! 2:1!
П. Фернандес
Пас отдал
Т. Цоканис
46'
Замена
С. Нинис
️️️️
A. Soares
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
ГОЛ! 2:0!
Д. Тораль
Пас отдал
Х. Анхель Нейра
33'
ГОЛ! 1:0!
П. Вурос
Пас отдал
Л. Лабру
19'
18'
Желтая карточка
A. Soares
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
1
Девис Эпасси
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
22
Паоло Фернандес
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Волос
12
Матиц Котник
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
0
J. Correa
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
2-5-3
1
Эпасси
4
Маринакис
18
Яннулис
21
Тораль
18
Де Гузман
29
Мельядо
38
Балояннис
10
Нейра
2
Вурос
17
Дурмишай
7
Лабру
4-2-4
55
Клейман
4
26
Феррари
6
Цоканис
17
Алхо
14
Баррьентос
6
2
17
Регаттен
9
ван Верт
22
Фернандес
18
Де Гузман
26
Стайкос
26
Стайкос
18
Де Гузман
7
Лабру
8
Бузукис
8
Бузукис
7
Лабру
17
Дурмишай
8
Гальегос
8
Гальегос
17
Дурмишай
21
Тораль
27
Феллипе
27
Феллипе
21
Тораль
10
Нейра
24
Вайсс
24
Вайсс
10
Нейра
17
Регаттен
0
0
17
Регаттен
2
7
Бартоло
7
Бартоло
2
6
11
Нинис
11
Нинис
6
4
7
Росеро
7
Росеро
4
Остались в запасе
ОФИ
Волос
24
Бой Ватерман
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
12
Матиц Котник
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча ОФИ - Волос
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
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