Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Волос
АЕК - Волос: обзор матча 30 января 2022
АЕК
30.01.2022, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Волос
20'
С. Араухо
16'
Т. ван Верт
85'
Т. ван Верт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Волос
Замена
М. Танкович
️️️️
Д. Шиманьски
89'
88'
Замена
F. Romero
️️️️
П. Фернандес
Желтая карточка
Л. Рота
87'
87'
Вторая желтая
Т. ван Верт
85'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. ван Верт
Желтая карточка
Г. Цавеллас
84'
81'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
А. Регаттен
Замена
М. Косидис
️️️️
Л. Гарсия
79'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Ле Таллек
79'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Э. Хаджусафи
79'
71'
Замена
A. Soares
️️️️
N. Oroz
70'
Желтая карточка
N. Oroz
Замена
C. Giousis
️️️️
Д. Йевтич
66'
26'
Желтая карточка
Т. ван Верт
ГОЛ! 1:1!
С. Араухо
Пас отдал
Д. Шиманьски
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. ван Верт
Пенальти не реализован!
С. Цубер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Волос
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
АЕК
2
Марио Митай
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
10
Christos Giousis
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Волос
4
Franco Romero
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
0
J. Correa
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
4-1-3-2
23
Станкович
12
Рота
33
Цавеллас
28
Хаджусафи
24
Митоглу
6
Ле Таллек
7
Цубер
7
Йевтич
4
Шиманьски
21
Араухо
99
Гарсия
4-2-5
5
Райнер
26
Феррари
6
Цоканис
4
Пурита
14
Баррьентос
11
21
2
22
Фернандес
17
Регаттен
9
ван Верт
28
Хаджусафи
22
Мишелен
22
Мишелен
28
Хаджусафи
7
Йевтич
10
10
7
Йевтич
6
Ле Таллек
28
Шахов
28
Шахов
6
Ле Таллек
4
Шиманьски
22
Танкович
22
Танкович
4
Шиманьски
99
Гарсия
9
Косидис
9
Косидис
99
Гарсия
22
Фернандес
4
4
22
Фернандес
11
6
6
11
17
Регаттен
7
Бартоло
7
Бартоло
17
Регаттен
Остались в запасе
АЕК
Волос
2
Марио Митай
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
21
Димитриос Метаксас
ЦП
0
J. Correa
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
2
Марио Митай
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Остались в запасе
21
Димитриос Метаксас
ЦП
0
J. Correa
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча АЕК - Волос
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
АЕК
Волос
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+