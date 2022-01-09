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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Панатинаикос
Волос - Панатинаикос: обзор матча 09 января 2022
Волос
09.01.2022, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Панатинаикос
34'
Т. ван Верт
76'
Т. ван Верт
90+2'
С. Паласиос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Панатинаикос
Желтая карточка
A. Tereziou
90'
+3
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Паласиос
Желтая карточка
Ф. Феррари
90'
Замена
A. Tereziou
️️️️
А. Регаттен
84'
84'
Замена
Р. Перес
️️️️
Л. Вильяфаньес
ГОЛ! 2:0!
Т. ван Верт
76'
69'
Замена
М. Витал
️️️️
А. Канталапьерда
69'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Ф. Македа
Замена
A. Soares
️️️️
Ж. Баррьентос
68'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
64'
58'
Желтая карточка
И. Хадзитеодоридис
56'
Желтая карточка
С. Паласиос
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Э. Пурита
54'
46'
Замена
И. Хадзитеодоридис
️️️️
Р. Лундквист
44'
Красная карточка
Ф. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Т. ван Верт
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
12
Матиц Котник
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
11
Nicolas Oroz
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Волос
55
Борис Клейман
ВР
21
Димитриос Метаксас
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
4-2-4
12
Котник
4
Пурита
26
Феррари
6
Цоканис
4
11
14
Баррьентос
9
ван Верт
2
17
Регаттен
22
Фернандес
3-1-5
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Шенкевельд
4
Фран Велес
14
Александропулос
28
Санчес
34
Паласиос
10
Канталапьерда
19
Вильяфаньес
10
Лундквист
14
Баррьентос
6
6
14
Баррьентос
17
Регаттен
17
17
17
Регаттен
4
Пурита
7
Бартоло
7
Бартоло
4
Пурита
10
Лундквист
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
10
Лундквист
19
Вильяфаньес
21
Перес
21
Перес
19
Вильяфаньес
10
Канталапьерда
10
Витал
10
Витал
10
Канталапьерда
9
Македа
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
9
Македа
Остались в запасе
Волос
Панатинаикос
55
Борис Клейман
ВР
21
Димитриос Метаксас
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
1
Сократис Диудис
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
55
Борис Клейман
ВР
21
Димитриос Метаксас
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Волос - Панатинаикос
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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