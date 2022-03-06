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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ПАС
Волос - ПАС: обзор матча 06 марта 2022
Волос
06.03.2022, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
0 : 0
Завершен
ПАС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - ПАС
Желтая карточка
С. Нинис
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
М. Гардавски
Замена
Э. Пурита
️️️️
П. Фернандес
87'
80'
Желтая карточка
М. Салиакас
72'
Замена
F. Brener
️️️️
А. Лиасос
Замена
J. Correa
️️️️
А. Регаттен
72'
Замена
С. Нинис
️️️️
N. Oroz
72'
Желтая карточка
L. GÃ¼len
71'
58'
Замена
З. Карахалиос
️️️️
К. Станко
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
55'
Желтая карточка
Т. Цоканис
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
11
Nicolas Oroz
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
2
Манолис Салиакас
ПЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Волос
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
0
J. Correa
ЦП
7
Кевин Росеро
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
12
Луис Познански
ЦЗ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
3-2-5
55
Клейман
17
Алхо
5
Райнер
6
Цоканис
11
14
Баррьентос
2
17
Регаттен
7
Бартоло
22
Фернандес
9
ван Верт
1-3-5
12
Лодыгин
2
Салиакас
25
Гардавски
28
Домингес
27
Станко
4
Каргас
33
8
Лиасос
43
Персман
6
Пантелакис
22
Фернандес
4
Пурита
4
Пурита
22
Фернандес
17
Регаттен
0
0
17
Регаттен
11
11
Нинис
11
Нинис
11
27
Станко
6
Карахалиос
6
Карахалиос
27
Станко
8
Лиасос
0
0
8
Лиасос
Остались в запасе
Волос
ПАС
4
Franco Romero
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
7
Кевин Росеро
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
4
Franco Romero
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
7
Кевин Росеро
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Волос - ПАС
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
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