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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Волос
Ионикос - Волос: обзор матча 02 апреля 2022
Ионикос
02.04.2022, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Волос
3'
В. Манцис
52'
В. Манцис
66'
П. Фернандес
71'
Т. ван Верт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - Волос
Желтая карточка
V. Platellas
89'
Замена
R. Valente
️️️️
Р. Ленис
84'
77'
Замена
К. Росеро
️️️️
Х. Бартоло
Замена
V. Platellas
️️️️
А. Аосман
76'
Замена
Тюрам
️️️️
В. Манцис
76'
71'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. ван Верт
66'
ГОЛ! 2:1!
П. Фернандес
54'
Замена
А. Регаттен
️️️️
Э. Пурита
54'
Замена
Д. Метаксас
️️️️
С. Нинис
ГОЛ! 2:0!
В. Манцис
52'
Желтая карточка
Г. Мигас
46'
45'
+4
Желтая карточка
С. Нинис
25'
Замена
Ж. Райнер
️️️️
F. Romero
17'
Желтая карточка
Э. Пурита
ГОЛ! 1:0!
В. Манцис
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
29
Рейналдо Ленис
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
8
Далсью
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Ионикос
77
Яннис Киакос
ЦЗ
0
R. Valente
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
34
Тюрам
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
16
Nejc Vidmar
ЦФ
0
V. Platellas
ЦФ
Волос
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
0
J. Correa
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
16
Христос Сьелис
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
3-4-4
22
Мигас
19
Чигринский
15
Валерианос
29
Ленис
8
Далсью
15
Аосман
15
Ромао
31
Санчес
1
Хутесиотис
87
Каньяс
14
Манцис
4-1-5
55
Клейман
4
26
Феррари
17
Алхо
4
Пурита
14
Баррьентос
11
Нинис
9
ван Верт
7
Бартоло
2
22
Фернандес
29
Ленис
0
0
29
Ленис
14
Манцис
34
Тюрам
34
Тюрам
14
Манцис
15
Аосман
0
0
15
Аосман
4
5
Райнер
5
Райнер
4
11
Нинис
21
Метаксас
21
Метаксас
11
Нинис
4
Пурита
17
Регаттен
17
Регаттен
4
Пурита
7
Бартоло
7
Росеро
7
Росеро
7
Бартоло
Остались в запасе
Ионикос
Волос
77
Яннис Киакос
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
16
Nejc Vidmar
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
0
J. Correa
ЦП
16
Христос Сьелис
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
77
Яннис Киакос
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
16
Nejc Vidmar
ЦФ
Остались в запасе
0
J. Correa
ЦП
16
Христос Сьелис
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Ионикос - Волос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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