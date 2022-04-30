Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Атромитос
Волос - Атромитос: обзор матча 30 апреля 2022
Волос
30.04.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Атромитос
52'
Т. ван Верт
42'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Атромитос
84'
Замена
D. Denic
️️️️
Х. Муньис
Замена
Э. Пурита
️️️️
Х. Бартоло
83'
77'
Замена
Д. Алибек
️️️️
А. Карталис
77'
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
К. Кивракидис
74'
Желтая карточка
А. Карталис
Замена
К. Росеро
️️️️
Д. Метаксас
70'
65'
Желтая карточка
Э. Кулурис
Замена
Д. Ринстра
️️️️
Т. Цоканис
62'
59'
Желтая карточка
Х. Харисис
ГОЛ! 1:1!
Т. ван Верт
52'
Желтая карточка
Х. Бартоло
45'
+1
42'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кулурис
27'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
В. Клонаридис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
23
Дан Ринстра
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
3-2-5
26
Феррари
6
Цоканис
17
Алхо
14
Баррьентос
21
Метаксас
22
Фернандес
16
Сьелис
7
Бартоло
9
ван Верт
2
3-2-5
19
Кивракидис
4
Струнгис
33
10
Саломон
8
Харисис
3
Эрлингмарк
9
Кулурис
14
Клонаридис
7
Карталис
1
Янниотис
7
Бартоло
4
Пурита
4
Пурита
7
Бартоло
6
Цоканис
23
Ринстра
23
Ринстра
6
Цоканис
21
Метаксас
7
Росеро
7
Росеро
21
Метаксас
19
Кивракидис
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
19
Кивракидис
10
Муньис
8
8
10
Муньис
14
Клонаридис
7
Ротариу
7
Ротариу
14
Клонаридис
7
Карталис
7
Алибек
7
Алибек
7
Карталис
Остались в запасе
Волос
Атромитос
55
Борис Клейман
ВР
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
35
Марко Марич
ВР
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
55
Борис Клейман
ВР
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Волос - Атромитос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
Новости команд
Все
Волос
Атромитос
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+