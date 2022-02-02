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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Ионикос
Волос - Ионикос: обзор матча 02 февраля 2022
Волос
02.02.2022, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ионикос
40'
N. Oroz
72'
В. Манцис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Ионикос
90'
+3
Замена
N. Vafeas
️️️️
В. Манцис
Желтая карточка
Ж. Райнер
80'
Замена
J. Correa
️️️️
А. Регаттен
79'
Замена
К. Росеро
️️️️
Х. Бартоло
79'
72'
ГОЛ! 1:1!
В. Манцис
Замена
A. Soares
️️️️
N. Oroz
70'
59'
Желтая карточка
Г. Валерианос
57'
Желтая карточка
Г. Мигас
57'
Замена
E. Matsoukas
️️️️
Г. Мигас
56'
Желтая карточка
V. Platellas
ГОЛ! 1:0!
N. Oroz
Пас отдал
Х. Бартоло
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
17
Николай Алхо
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
11
Nicolas Oroz
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
0
V. Platellas
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Волос
4
Franco Romero
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
0
J. Correa
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
4-2-5
17
Алхо
5
Райнер
26
Феррари
6
Цоканис
11
14
Баррьентос
7
Бартоло
21
22
Фернандес
17
Регаттен
2
3-3-5
22
Мигас
15
Валерианос
19
Чигринский
8
Далсью
29
Ленис
15
Аосман
1
Хутесиотис
87
Каньяс
0
14
Манцис
31
Санчес
17
Регаттен
0
0
17
Регаттен
11
6
6
11
7
Бартоло
7
Росеро
7
Росеро
7
Бартоло
14
Манцис
2
2
14
Манцис
22
Мигас
20
20
22
Мигас
Остались в запасе
Волос
Ионикос
4
Franco Romero
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
15
Алексис Ромао
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
4
Franco Romero
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
Остались в запасе
15
Алексис Ромао
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Волос - Ионикос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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