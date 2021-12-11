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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Волос
ПАС - Волос: обзор матча 11 декабря 2021
ПАС
11.12.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Волос
12'
Я. Каргас
57'
Х. Хосе Переа
85'
Р. Эррамуспе (П)
1'
N. Oroz
40'
С. Нинис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Волос
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
А. Лолис
90'
+5
90'
Замена
A. Tereziou
️️️️
К. Росеро
89'
Замена
K. Wojtkowski
️️️️
С. Нинис
Замена
А. Лиасос
️️️️
А. Мендес Морейра
87'
85'
Желтая карточка
Б. Клейман
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Р. Эррамуспе
85'
Желтая карточка
Х. Домингес
84'
77'
Замена
Ж. Райнер
️️️️
N. Oroz
70'
Желтая карточка
Ф. Грильо
Замена
А. Лолис
️️️️
F. Brener
62'
ГОЛ! 2:2!
Х. Хосе Переа
Пас отдал
М. Салиакас
57'
40'
ГОЛ! 1:2!
С. Нинис
ГОЛ! 1:1!
Я. Каргас
Пас отдал
А. Мендес Морейра
12'
1'
ГОЛ! 0:1!
N. Oroz
Пас отдал
С. Нинис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Franco Romero
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
37
Фаусто Грильо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Волос
12
Матиц Котник
ВР
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
2-1-5
12
Лодыгин
6
Карахалиос
2
Салиакас
28
Домингес
4
Каргас
20
Мендес Морейра
9
Переа
0
33
2-2-5
55
Клейман
4
26
Феррари
6
11
7
Бартоло
37
Грильо
11
Нинис
7
Росеро
17
Регаттен
Лолис
6
Пантелакис
6
Пантелакис
Лолис
20
Мендес Морейра
8
Лиасос
8
Лиасос
20
Мендес Морейра
0
11
Лолис
11
Лолис
0
11
5
Райнер
5
Райнер
11
11
Нинис
11
11
11
Нинис
7
Росеро
17
17
7
Росеро
Остались в запасе
ПАС
Волос
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
12
Матиц Котник
ВР
21
Димитриос Метаксас
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
21
Димитриос Метаксас
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча ПАС - Волос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
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