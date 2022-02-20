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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Олимпиакос
Волос - Олимпиакос: обзор матча 20 февраля 2022
Волос
20.02.2022, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
82'
М. Вальбуэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Олимпиакос
Желтая карточка
Н. Алхо
89'
82'
ГОЛ! 0:1!
М. Вальбуэна
77'
Замена
М. Врусаи
️️️️
К. Лала
77'
Замена
Тикиньо
️️️️
А. Камара
Замена
J. Correa
️️️️
Т. Цоканис
71'
64'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Ж. Карвалью
64'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
А. Бухалакис
46'
Замена
А. Оникуру
️️️️
Г. Масурас
Замена
Х. Бартоло
️️️️
С. Нинис
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
26
Франко Феррари
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
20
Агуибу Камара
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Волос
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
0
J. Correa
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Анри Оникуру
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Тикиньо
ЦФ
4-1-5
55
Клейман
26
Феррари
4
6
Цоканис
17
Алхо
6
2
9
ван Верт
17
Регаттен
22
Фернандес
11
Нинис
4-2-3-1
31
Вацлик
70
Лала
4
Сиссе
27
Ба
5
Рябчук
41
Бухалакис
2
Камара
12
Карвалью
20
Камара
7
Масурас
19
Эль-Араби
6
Цоканис
0
0
6
Цоканис
11
Нинис
7
Бартоло
7
Бартоло
11
Нинис
41
Бухалакис
6
М'Вила
6
М'Вила
41
Бухалакис
12
Карвалью
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
12
Карвалью
70
Лала
17
Врусаи
17
Врусаи
70
Лала
7
Масурас
7
Оникуру
7
Оникуру
7
Масурас
20
Камара
9
Тикиньо
9
Тикиньо
20
Камара
Остались в запасе
Волос
Олимпиакос
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
3
Фотис Кицос
ЛЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Остались в запасе
3
Фотис Кицос
ЛЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Волос - Олимпиакос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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