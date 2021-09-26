Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Волос
Панатинаикос - Волос: обзор матча 26 сентября 2021
Панатинаикос
26.09.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 4 тур
5 : 1
Завершен
Волос
3'
Карлитос
4'
Ф. Иоаннидис
34'
А. Хадзийованнис
45+1'
М. Витал (П)
69'
Карлитос
58'
L. GÃ¼len
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Волос
81'
Желтая карточка
A. Soares
Замена
Маурисио
️️️️
С. Александропулос
76'
Замена
З. Шарлия
️️️️
Ф. Велес
76'
74'
Замена
K. Wojtkowski
️️️️
Т. ван Верт
74'
Замена
A. Soares
️️️️
А. Регаттен
Замена
Ф. Македа
️️️️
Ф. Иоаннидис
71'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Карлитос
71'
69'
Желтая карточка
Ф. Феррари
ГОЛ! 5:1!
Карлитос
Пас отдал
Ф. Велес
69'
Замена
С. Паласиос
️️️️
А. Хадзийованнис
63'
58'
ГОЛ! 4:1!
L. GÃ¼len
Пас отдал
Ж. Баррьентос
46'
Замена
L. GÃ¼len
️️️️
F. Romero
46'
Замена
Ж. Баррьентос
️️️️
К. Росеро
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Витал
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
А. Хадзийованнис
Пас отдал
Карлитос
34'
Желтая карточка
С. Александропулос
23'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Иоаннидис
4'
ГОЛ! 1:0!
Карлитос
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
10
Карлитос
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
37
Фаусто Грильо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
Волос
12
Матиц Котник
ВР
14
Жан Баррьентос
ЦП
2
Jakub Kuzdra
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
3-3-4
1
Диудис
27
Коцирас
4
Фран Велес
15
Пунгурас
14
Александропулос
21
Перес
10
Витал
10
Карлитос
27
Хуанкар
7
Хадзийованнис
7
Иоаннидис
4-5
55
Клейман
4
26
Феррари
6
Цоканис
4
Пурита
17
Регаттен
37
Грильо
7
Бартоло
7
Росеро
9
ван Верт
4
Фран Велес
31
Шарлия
31
Шарлия
4
Фран Велес
14
Александропулос
8
Маурисио
8
Маурисио
14
Александропулос
7
Хадзийованнис
34
Паласиос
34
Паласиос
7
Хадзийованнис
7
Иоаннидис
9
Македа
9
Македа
7
Иоаннидис
10
Карлитос
10
Лундквист
10
Лундквист
10
Карлитос
7
Росеро
14
Баррьентос
14
Баррьентос
7
Росеро
17
Регаттен
6
6
17
Регаттен
9
ван Верт
11
11
9
ван Верт
4
2
2
4
Остались в запасе
Панатинаикос
Волос
91
Альберто Бриноли
ВР
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
12
Матиц Котник
ВР
2
Jakub Kuzdra
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
2
Jakub Kuzdra
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Панатинаикос - Волос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
Новости команд
Все
Панатинаикос
Волос
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
11:27
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
11:27
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+