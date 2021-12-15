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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Волос
ПАС Ламия - Волос: обзор матча 15 декабря 2021
ПАС Ламия
15.12.2021, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Волос
57'
Х. Элефтериадис (П)
61'
Д. Бехарано
32'
Т. ван Верт
54'
Т. ван Верт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Волос
90'
+2
Замена
P. Logaras
️️️️
N. Oroz
85'
Замена
L. GÃ¼len
️️️️
С. Нинис
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
B. Arabuli
84'
Желтая карточка
Д. Бехарано
78'
Замена
G. Manousakis
️️️️
Х. Элефтериадис
76'
ГОЛ! 2:2!
Д. Бехарано
Пас отдал
Л. Романич
61'
60'
Желтая карточка
Х. Бартоло
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Элефтериадис
57'
Желтая карточка
Л. Романич
56'
54'
ГОЛ! 0:2!
Т. ван Верт
Пас отдал
С. Нинис
Замена
Тайрон
️️️️
Ф. Цандарис
46'
Замена
K. Mazoulouxis
️️️️
Д. Адеджо
46'
46'
Замена
П. Фернандес
️️️️
К. Росеро
44'
Желтая карточка
А. Регаттен
32'
ГОЛ! 0:1!
Т. ван Верт
Пас отдал
N. Oroz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Волос
12
Матиц Котник
ВР
4
Franco Romero
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
11
Nicolas Oroz
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦФ
37
Фаусто Грильо
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
70
Georgios Manousakis
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
Волос
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
3-1-5
5
Дзанетопулос
4
Адеджо
3
Сарамантас
16
Бехарано
11
Нуньес
24
Провидакис
8
Цандарис
9
Романич
45
2-2-5
12
Котник
4
26
Феррари
11
6
37
Грильо
9
ван Верт
17
Регаттен
7
Бартоло
7
Росеро
4
Адеджо
88
88
4
Адеджо
20
Элефтериадис
70
70
20
Элефтериадис
45
45
45
45
8
Цандарис
20
Тайрон
20
Тайрон
8
Цандарис
11
Нинис
2
2
11
Нинис
11
99
99
11
7
Росеро
22
Фернандес
22
Фернандес
7
Росеро
Остались в запасе
ПАС Ламия
Волос
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
Остались в запасе
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча ПАС Ламия - Волос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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