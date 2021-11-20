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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ОФИ
Волос - ОФИ: обзор матча 20 ноября 2021
Волос
20.11.2021, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 10 тур
0 : 2
Завершен
ОФИ
12'
Д. Тораль
50'
Д. Тораль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - ОФИ
Замена
A. Tereziou
️️️️
L. GÃ¼len
87'
83'
Желтая карточка
А. Диамантис
Замена
К. Росеро
️️️️
N. Oroz
79'
79'
Замена
В. Селимович
️️️️
Д. Тораль
78'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
М. ван Дуйнен
78'
Замена
П. Стайкос
️️️️
Л. Лабру
Желтая карточка
Т. Цоканис
75'
71'
Замена
А. Диамантис
️️️️
Т. Пасалидис
65'
Замена
F. Grivas
️️️️
B. Kamau
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тораль
Замена
П. Фернандес
️️️️
С. Нинис
46'
36'
Желтая карточка
B. Kamau
30'
Желтая карточка
Н. Маринакис
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тораль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Franco Romero
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
11
Nicolas Oroz
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Волос
12
Матиц Котник
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
ОФИ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
1
Девис Эпасси
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
4-1-5
55
Клейман
4
26
Феррари
6
Цоканис
5
Райнер
11
7
Бартоло
11
Нинис
17
Регаттен
9
ван Верт
2
2-4-4
24
Ватерман
58
Пасалидис
4
Маринакис
21
Тораль
29
Мельядо
8
Гальегос
38
Балояннис
29
ван Дуйнен
77
2
Вурос
7
Лабру
11
Нинис
22
Фернандес
22
Фернандес
11
Нинис
11
7
Росеро
7
Росеро
11
2
17
17
2
58
Пасалидис
15
Диамантис
15
Диамантис
58
Пасалидис
21
Тораль
4
Селимович
4
Селимович
21
Тораль
7
Лабру
26
Стайкос
26
Стайкос
7
Лабру
77
28
28
77
29
ван Дуйнен
9
Кастаньос
9
Кастаньос
29
ван Дуйнен
Остались в запасе
Волос
ОФИ
12
Матиц Котник
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
1
Девис Эпасси
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Остались в запасе
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
1
Девис Эпасси
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Волос - ОФИ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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