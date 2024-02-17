Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jeriel De Santis - статистика

Каракас
#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боавишта
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 22 тур
Шавиш
2 : 1
17.02.2024
Боавишта
86' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Боавишта
2 : 1
10.02.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Каза Пиа
0 : 0
05.02.2024
Боавишта
75' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Бенфика
2 : 0
19.01.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Визела
1 : 4
14.01.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Боавишта
1 : 1
05.01.2024
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
1 : 0
30.12.2023
Боавишта
74' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Боавишта
1 : 1
16.12.2023
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Эштрела
3 : 1
10.12.2023
Боавишта
82' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Боавишта
0 : 4
03.12.2023
Арука
53' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
1 : 3
12.11.2023
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Риу Аве
2 : 0
05.11.2023
Боавишта
82' - 90'
82'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 2
30.10.2023
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
1 : 1
06.10.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Боавишта
2 : 2
30.09.2023
Фамаликан
81' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
4 : 1
24.09.2023
Боавишта
76' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Боавишта
4 : 1
18.09.2023
Шавиш
82' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Эшторил
1 : 2
03.09.2023
Боавишта
79' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Боавишта
1 : 1
27.08.2023
Каза Пиа
81' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Портимоненси
1 : 4
19.08.2023
Боавишта
84' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 1 тур
Боавишта
3 : 2
14.08.2023
Бенфика
80' - 90'
Главные новости
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
Вчера, 22:45
3
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
Вчера, 22:29
3
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
Вчера, 22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
Вчера, 21:43
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+