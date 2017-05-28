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Уго Кампаньяро
Статистика
Уго Кампаньяро - статистика
Завершил карьеру
27 июня 1980 (46)
#14 | Защитник
181 см | 75 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013
Суперкубок Италии 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
19
2
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
2 : 2
28.05.2017
Пескара
1' - 90'
42'
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2 : 0
22.05.2017
Палермо
86' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
0 : 2
15.04.2017
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1 : 1
08.04.2017
Пескара
1' - 90'
6'
Италия. Серия А, 30 тур
Пескара
1 : 1
02.04.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3 : 0
19.03.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1 : 1
22.12.2016
Пескара
1' - 76'
35'
Италия. Серия А, 17 тур
Пескара
0 : 3
18.12.2016
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
2 : 1
10.12.2016
Пескара
1' - 90'
82'
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
3 : 0
19.11.2016
Пескара
1' - 45'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0 : 4
06.11.2016
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0 : 1
26.10.2016
Аталанта
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
3 : 1
23.10.2016
Пескара
1' - 90'
8'
Италия. Серия А, 8 тур
Пескара
1 : 1
15.10.2016
Сампдория
1' - 90'
12'
23'
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0 : 2
01.10.2016
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
1 : 1
25.09.2016
Пескара
1' - 90'
77'
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
0 : 0
21.09.2016
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
3 : 0
17.09.2016
Пескара
1' - 90'
17'
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
1 : 2
11.09.2016
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
0 : 3
28.08.2016
Пескара
1' - 90'
69'
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