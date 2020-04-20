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Ланчи
Статистика
Ланчи - статистика
Завершил карьеру
23 июня 2001 (25)
#16 | Защитник
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал Б
25
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 36 тур
Вильярреал Б
1 : 0
20.04.2024
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Алькоркон
1 : 0
15.04.2024
Вильярреал Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Вильярреал Б
2 : 1
07.04.2024
Бургос
74' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Вильярреал Б
1 : 2
23.03.2024
Леганес
84' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Эйбар
2 : 0
16.03.2024
Вильярреал Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Вильярреал Б
0 : 1
10.03.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Эльденсе
2 : 0
02.03.2024
Вильярреал Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Вильярреал Б
0 : 0
24.02.2024
Сарагоса
87' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
ФК Андорра
1 : 1
17.02.2024
Вильярреал Б
1' - 70'
Испания. Сегунда, 26 тур
Вильярреал Б
1 : 0
11.02.2024
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Мирандес
3 : 0
03.02.2024
Вильярреал Б
1' - 90'
35'
Испания. Сегунда, 24 тур
Вильярреал Б
1 : 1
28.01.2024
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Эспаньол
2 : 1
20.01.2024
Вильярреал Б
1' - 90'
73'
Испания. Сегунда, 22 тур
Картахена
4 : 1
14.01.2024
Вильярреал Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Вильярреал Б
1 : 1
21.12.2023
Овьедо
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Вильярреал Б
1 : 0
18.12.2023
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Альбасете
2 : 0
08.12.2023
Вильярреал Б
1' - 90'
76'
Испания. Сегунда, 18 тур
Вильярреал Б
1 : 0
04.12.2023
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Расинг
2 : 0
25.11.2023
Вильярреал Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Вильярреал Б
0 : 0
19.11.2023
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 1
12.11.2023
Вильярреал Б
1' - 82'
17'
Испания. Сегунда, 14 тур
Вильярреал Б
0 : 3
04.11.2023
Спортинг
1' - 79'
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 0
29.10.2023
Вильярреал Б
1' - 87'
Испания. Сегунда, 12 тур
Вильярреал Б
0 : 3
21.10.2023
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Бургос
3 : 2
15.10.2023
Вильярреал Б
1' - 64'
Испания. Сегунда, 10 тур
Вильярреал Б
3 : 1
09.10.2023
Эспаньол
1' - 81'
Испания. Сегунда, 9 тур
Леванте
1 : 1
03.10.2023
Вильярреал Б
1' - 90'
62'
Испания. Сегунда, 8 тур
Вильярреал Б
2 : 2
30.09.2023
Алькоркон
1' - 68'
Испания. Сегунда, 7 тур
Вильярреал Б
3 : 1
24.09.2023
Аморебьета
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
2 : 2
16.09.2023
Вильярреал Б
68' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг де Феррол
2 : 2
10.09.2023
Вильярреал Б
67' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Вильярреал Б
1 : 2
02.09.2023
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
1 : 0
26.08.2023
Вильярреал Б
1' - 72'
Испания. Сегунда, 2 тур
Вильярреал Б
3 : 1
21.08.2023
Эльденсе
Был в запасе
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