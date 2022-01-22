Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Vincent Schippers - статистика

#48 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виллем II
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Виллем II
0 : 1
22.01.2022
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Зволле
2 : 0
14.01.2022
Виллем II
61' - 90'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Виллем II
0 : 1
22.12.2021
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
18.12.2021
Виллем II
78' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Виллем II
1 : 3
10.12.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Аякс
5 : 0
02.12.2021
Виллем II
66' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Виллем II
0 : 1
27.11.2021
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Херенвен
2 : 1
21.11.2021
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
0 : 3
06.11.2021
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
5 : 1
31.10.2021
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 1
22.10.2021
Фортуна
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 1
17.10.2021
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Хераклес
3 : 2
02.10.2021
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Виллем II
2 : 1
25.09.2021
ПСВ
1' - 68'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
21.09.2021
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Виллем II
2 : 1
18.09.2021
Гронинген
60' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
НЕК
0 : 0
12.09.2021
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Виллем II
1 : 0
28.08.2021
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Витесс
0 : 3
22.08.2021
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Виллем II
0 : 4
15.08.2021
Фейеноорд
Был в запасе
Главные новости
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
1
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
5
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
5
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+