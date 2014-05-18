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Томаш Купиш
Статистика
Томаш Купиш - статистика
Завершил карьеру
2 января 1990 (36), Радом
#30 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Польша
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2 : 1
18.05.2014
Интер
62' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0 : 1
04.05.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2 : 1
27.04.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0 : 1
19.04.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3 : 0
29.03.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 2
22.03.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
3 : 1
16.03.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2 : 1
09.03.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 1
02.03.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3 : 1
16.02.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3 : 0
08.02.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0 : 2
02.02.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1 : 1
13.01.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0 : 1
15.12.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0 : 1
23.11.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
0 : 0
04.11.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
1 : 0
31.10.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1 : 2
27.10.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 1
20.10.2013
Кьево
Был в запасе
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