Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Став Нахмани - статистика

Завершил карьеру
6 октября 2002 (23)
#19 | Нападающий
Израиль
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Миррен
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Миррен
0 : 1
27.01.2024
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Миррен
0 : 3
02.01.2024
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Абердин
0 : 3
30.12.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Сент-Миррен
0 : 1
27.12.2023
Килмарнок
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Хартс
2 : 0
23.12.2023
Сент-Миррен
63' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Сент-Миррен
0 : 0
16.12.2023
Мазервелл
1' - 69'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
06.12.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Росс Каунти
1 : 0
28.11.2023
Сент-Миррен
72' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Сент-Миррен
1 : 0
25.11.2023
Ливингстон
87' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди
4 : 0
11.11.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 1
01.11.2023
Сент-Миррен
88' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
4 : 0
28.10.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Миррен
0 : 3
08.10.2023
Рейнджерс
81' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
1 : 1
30.09.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Миррен
1 : 0
23.09.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Мазервелл
0 : 1
16.09.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Ливингстон
1 : 1
02.09.2023
Сент-Миррен
80' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
2 : 2
27.08.2023
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
2 : 1
12.08.2023
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хиберниан
2 : 3
06.08.2023
Сент-Миррен
Был в запасе
Главные новости
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
1
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
4
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
4
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
2
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+