Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

J. Boyamba - статистика

Завершил карьеру
#22 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльверсберг
25
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Эльверсберг
0 : 3
19.05.2024
Карлсруэ
60' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
3 : 0
11.05.2024
Эльверсберг
66' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Эльверсберг
4 : 2
05.05.2024
Герта
76' - 90'
81'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Падерборн
3 : 1
27.04.2024
Эльверсберг
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Эльверсберг
1 : 1
19.04.2024
Шальке-04
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Санкт-Паули
3 : 4
14.04.2024
Эльверсберг
68' - 90'
70'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Эльверсберг
0 : 0
06.04.2024
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
5 : 0
30.03.2024
Эльверсберг
88' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Эльверсберг
0 : 2
16.03.2024
Хольштайн
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Гройтер Фюрт
1 : 4
10.03.2024
Эльверсберг
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Эльверсберг
0 : 3
03.03.2024
Веен
25' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Гамбург
1 : 0
25.02.2024
Эльверсберг
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Эльверсберг
3 : 1
18.02.2024
Оснабрюк
88' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
1 : 1
10.02.2024
Эльверсберг
1' - 64'
53'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Эльверсберг
2 : 1
04.02.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганза
2 : 1
27.01.2024
Эльверсберг
89' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Эльверсберг
2 : 2
20.01.2024
Ганновер-96
89' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Карлсруэ
3 : 2
17.12.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Эльверсберг
0 : 1
10.12.2023
Нюрнберг
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Герта
5 : 1
03.12.2023
Эльверсберг
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Эльверсберг
4 : 1
25.11.2023
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
1 : 2
10.11.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Эльверсберг
0 : 2
03.11.2023
Санкт-Паули
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
1 : 2
29.10.2023
Эльверсберг
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
3 : 0
20.10.2023
Айнтрахт
74' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
1 : 1
08.10.2023
Эльверсберг
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
1 : 1
01.10.2023
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Веен
0 : 2
23.09.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
2 : 1
16.09.2023
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Оснабрюк
0 : 1
03.09.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
0 : 5
26.08.2023
Фортуна
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
18.08.2023
Эльверсберг
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Эльверсберг
1 : 2
05.08.2023
Ганза
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 2
29.07.2023
Эльверсберг
78' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии пригрозил Роналду после его ужасной выходки
12:40
Посетивший Москву чемпион мира приехал не туда из-за проблем с геолокацией
11:56
1
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
1
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
2
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
2
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
2
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+