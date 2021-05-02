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€ 400 тыс
Анибал Чала - статистика
Олимпия
9 мая 1996 (30)
#16 | Защитник
178 см
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Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1 : 5
02.05.2021
Метц
1' - 46'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5 : 1
25.04.2021
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2 : 0
18.04.2021
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
3 : 0
11.04.2021
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 0
04.04.2021
Дижон
80' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3 : 1
03.03.2021
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0 : 4
27.02.2021
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ланс
2 : 1
21.02.2021
Дижон
73' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0 : 2
14.02.2021
Ним
85' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4 : 2
07.02.2021
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0 : 1
03.02.2021
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0 : 2
16.12.2020
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 1
13.12.2020
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0 : 0
06.12.2020
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
1 : 1
16.10.2020
Ренн
1' - 46'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
3 : 0
04.10.2020
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2 : 2
27.09.2020
Монпелье
1' - 61'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 0
20.09.2020
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0 : 2
13.09.2020
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
4 : 1
28.08.2020
Дижон
72' - 90'
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