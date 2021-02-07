Анибал Чала - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Анибал
|Фамилия
|Чала
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Анибал
|Фамилия
|Чала
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2021
|1' -46'
|Дижон (Дижон)
|1:5
|Метц (Метц)
|25.04.2021
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|5:1
|Дижон (Дижон)
|18.04.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Ницца (Ницца)
|11.04.2021
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|04.04.2021
|80' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Дижон (Дижон)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|3:1
|Дижон (Дижон)
|27.02.2021
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|21.02.2021
|73' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|14.02.2021
|85' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Ним (Ним)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|4:2
|Дижон (Дижон)
|03.02.2021
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Лион (Лион)
|16.12.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|16.10.2020
|1' -46'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|04.10.2020
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|27.09.2020
|1' -61'
|Дижон (Дижон)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|20.09.2020
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|13.09.2020
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Брест (Брест)
|28.08.2020
|72' -90'
|Лион (Лион)
|4:1
|Дижон (Дижон)