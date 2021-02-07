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    Анибал Чала - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Анибал
    Фамилия Чала
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2021 1' -46' Дижон (Дижон) 1:5 Метц (Метц)
    25.04.2021 1' -90' Ренн (Ренн) 5:1 Дижон (Дижон)
    18.04.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 2:0 Ницца (Ницца)
    11.04.2021 1' -90' Монако (Монако) 3:0 Дижон (Дижон)
    04.04.2021 80' -90' Марсель (Марсель) 2:0 Дижон (Дижон)
    03.03.2021 Был в запасе Брест (Брест) 3:1 Дижон (Дижон)
    27.02.2021 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:4 ПСЖ (Париж)
    21.02.2021 73' -90' Ланс (Ланс) 2:1 Дижон (Дижон)
    14.02.2021 85' -90' Дижон (Дижон) 0:2 Ним (Ним)
    07.02.2021 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 4:2 Дижон (Дижон)
    03.02.2021 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:1 Лион (Лион)
    16.12.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:2 Лилль (Лилль)
    13.12.2020 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Дижон (Дижон)
    06.12.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    16.10.2020 1' -46' Дижон (Дижон) 1:1 Ренн (Ренн)
    04.10.2020 1' -90' Бордо (Бордо) 3:0 Дижон (Дижон)
    27.09.2020 1' -61' Дижон (Дижон) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    20.09.2020 1' -90' Страсбур (Страсбур) 1:0 Дижон (Дижон)
    13.09.2020 1' -90' Дижон (Дижон) 0:2 Брест (Брест)
    28.08.2020 72' -90' Лион (Лион) 4:1 Дижон (Дижон)
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