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Давид Ди Микеле
Статистика
Давид Ди Микеле - статистика
Завершил карьеру
6 января 1976 (50)
#10 | Нападающий
170 см | 67 кг
Италия | Египет
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
11
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
06.01.2013
Аталанта
84' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
2 : 0
22.12.2012
Кьево
76' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1 : 0
16.12.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
0 : 2
09.12.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2 : 4
02.12.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0 : 0
25.11.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
2 : 1
18.11.2012
Кьево
64' - 90'
90'
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
2 : 2
11.11.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
5 : 1
03.11.2012
Кьево
71' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2 : 0
31.10.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
1 : 0
28.10.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1 : 1
21.10.2012
Фиорентина
1' - 68'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
2 : 1
06.10.2012
Сампдория
1' - 90'
87'
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
4 : 1
30.09.2012
Кьево
1' - 73'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
0 : 2
26.09.2012
Интер
1' - 62'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 0
22.09.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
1 : 3
16.09.2012
Лацио
1' - 60'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2 : 0
02.09.2012
Кьево
59' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 0
26.08.2012
Болонья
1' - 61'
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