Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008